Wolwerhamptonu reddetti! Ndiayede Galatasaray rakipsiz! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Wolwerhampton'u reddetti! Ndiaye'de Galatasaray rakipsiz!

    6 Temmuz 2018 Cuma, 01:10:27 Güncelleme: 02:12:29
    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
    • 1
    • 5
    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!

    Badou Ndiaye, Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi.

    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
    • 2
    • 5
    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!

    Badau Ndiaye eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi.

    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
    • 3
    • 5
    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!

    Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti.

    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
    • 4
    • 5
    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!

    Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor.

    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
    • 5
    • 5
    Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!

    27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da 17 lig maçında 1 gol atıp 3 de asist üretti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN