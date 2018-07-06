Wolwerhamptonu reddetti! Ndiayede Galatasaray rakipsiz! - Galeri - Fotomaç
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Wolwerhampton'u reddetti! Ndiaye'de Galatasaray rakipsiz!
6 Temmuz 2018 Cuma, 01:10:27
Güncelleme: 02:12:29
Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
Badou Ndiaye, Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi.
Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
Badau Ndiaye eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi.
Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti.
Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor.
Badou Ndiaye Galatasaray için gemileri yaktı!
27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da 17 lig maçında 1 gol atıp 3 de asist üretti.