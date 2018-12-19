Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Wesley Sneijder'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:00:32
Güncelleme: 10:01:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Al Gharafa ekibinde kariyerine devam eden Sneijder'in menajeri Guido Albers, çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SNEIJDER DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Radyospor'a konuşan Albers'in sözleri şu şekilde; "Evet, Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray'a dönme konusuna sıcak bakıyor."
OCAK AYINDA DÖNEBİLİR Mİ?
"Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray'ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var."
SNEIJDER GALATASARAY'A GELMEYE AÇIK
"Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder'in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray'a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim."
GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?
"Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi."