Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Wesley Sneijder'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:00:32 Güncelleme: 10:01:11
Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Al Gharafa ekibinde kariyerine devam eden Sneijder'in menajeri Guido Albers, çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

SNEIJDER DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Radyospor'a konuşan Albers'in sözleri şu şekilde; "Evet, Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray'a dönme konusuna sıcak bakıyor."

Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

OCAK AYINDA DÖNEBİLİR Mİ?

"Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray'ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var."

Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

SNEIJDER GALATASARAY'A GELMEYE AÇIK

"Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder'in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray'a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim."

Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?

"Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi."

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