Wesley Sneijderin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

OCAK AYINDA DÖNEBİLİR Mİ?

"Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray'ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var."