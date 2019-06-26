Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





