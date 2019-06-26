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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
26 Haziran 2019 Çarşamba 20:06
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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor...
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Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Yusuf Erdoğan transferlerini açıklamak için gün sayan Sar-Kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Son olarak Katar ekiplerinden Al Gharafa forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.
Hollandalı futbolcunun Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialara menajeri Guido Albers açıklık getirdi.