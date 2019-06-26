Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. 2013-2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
26 Haziran 2019 Çarşamba 20:06
Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor...

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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Yusuf Erdoğan transferlerini açıklamak için gün sayan Sar-Kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Son olarak Katar ekiplerinden Al Gharafa forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.

Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı

Hollandalı futbolcunun Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialara menajeri Guido Albers açıklık getirdi.

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