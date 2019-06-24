Önümüzdeki sezon için hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı kırmızılılarda gündemin en önemli maddelerinin başında golcü transferi yatıyor. Listedeki en dikkat çeken transfer adayı ise Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç. Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi listesine alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Vedat Muriç'te mutlu sona yakın... İşte transfer detayları...
24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
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Uzun süredir Kosovalı golcü için kulübü Ç.Rize ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Karadeniz ekibinin 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından 2.5 milyon ile kapıyı açan Aslan, son teklifini ise 4 milyon olarak belirledi.
25 yaşındaki oyuncunun da ısrarla G.Saray'a gitmek istemesi iki kulübün anlaşmasında etkili oldu.
Önümüzdeki günlerde imza töreni gerçekleştirileceği belirtilirken, G.Saray'ın bir sonraki satıştan Rize'ye yüzde 15 pay vermeyi kabul ettiği öğrenildi.
4 yıllık sözleşme imzalanacak olan Muriç'e de bonuslarla birlikte senelik 1.5 milyon euro ödenecek.