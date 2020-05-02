Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

ÇOK YAKIN

Hırvatistan'ın Index sitesi, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" yorumu yaptı. Önündeki tek engelin de Falcao olduğu ifade edildi.



