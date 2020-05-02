Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

Galatasaray yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık santrfor adayları üstünde duruyor. Santrfor bölgesinde Balotelli ve Diego Costa iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünün bir başka dünya yıldızında olduğu ve süper golcünün sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:43
Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

Galatasaray'ın flaş transferi Radamel Falcao'nun geleceği, yüksek maliyeti nedeniyle belirsizliğe girerken her geçen gün forvet adayları arasına bir yenisi ekleniyor.

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Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

Yönetimin indirim talebine olumlu yanıt vermemesinin ardından Kolombiyalı yıldızın, 'Suudi Arabistan'a gideceği' yönündeki haberler artarken Hulk, Mario Balotelli, Diego Costa gibi isimler manşetleri süsler oldu.

Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

Ancak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in gözünün bir başka dünya yıldızında olduğu ve süper golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

Hırvatistan'dan Index ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aklının Mario Mandzukic'te olduğunu söyledi.

Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır

ÇOK YAKIN
Hırvatistan'ın Index sitesi, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" yorumu yaptı. Önündeki tek engelin de Falcao olduğu ifade edildi.

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