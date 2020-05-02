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Ve yılın bombası patlıyor! Dünya yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır
Galatasaray yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık santrfor adayları üstünde duruyor. Santrfor bölgesinde Balotelli ve Diego Costa iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünün bir başka dünya yıldızında olduğu ve süper golcünün sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:43
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Galatasaray'ınflaş transferi Radamel Falcao'nun geleceği, yüksek maliyeti nedeniyle belirsizliğe girerken her geçen gün forvet adayları arasına bir yenisi ekleniyor.
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Yönetimin indirim talebine olumlu yanıt vermemesinin ardından Kolombiyalı yıldızın, 'Suudi Arabistan'a gideceği' yönündeki haberler artarken Hulk, Mario Balotelli, Diego Costa gibi isimler manşetleri süsler oldu.
Ancak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in gözünün bir başka dünya yıldızında olduğu ve süper golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.
Hırvatistan'dan Index ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aklının Mario Mandzukic'te olduğunu söyledi.
ÇOK YAKIN Hırvatistan'ın Index sitesi, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" yorumu yaptı. Önündeki tek engelin de Falcao olduğu ifade edildi.