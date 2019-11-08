Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray, transferde harekata geçiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son zamanlarda üstüne basa basa söylediği Ocak ayında yaşanacaklar belli olmaya başladı. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Almanların açıkladığı son dakika transfer bombası ve oyuncunun Galatasaray açıklaması...

8 Kasım 2019 Cuma 11:24 Güncelleme: 08.11.2019 11:34
Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı.

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Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Terim, kötü gidişatın ardından ara transfer döneminde ciddi bir operasyon yapılacağını duyurmuştu.

Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Bek, stoper ve orta sahanın yanı sıra bir de hücum kanat transfer etmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar başlamıştı.

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