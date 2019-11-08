HaberlerGaleriVe menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri
Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray, transferde harekata geçiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son zamanlarda üstüne basa basa söylediği Ocak ayında yaşanacaklar belli olmaya başladı. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Almanların açıkladığı son dakika transfer bombası ve oyuncunun Galatasaray açıklaması...
8 Kasım 2019 Cuma 11:24
Güncelleme: 08.11.2019 11:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.
Terim, kötü gidişatın ardından ara transfer döneminde ciddi bir operasyon yapılacağını duyurmuştu.
Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Bek, stoper ve orta sahanın yanı sıra bir de hücum kanat transfer etmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar başlamıştı.