Ve menajer açıklaması geldi! Devre arasında Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray, transferde harekata geçiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son zamanlarda üstüne basa basa söylediği Ocak ayında yaşanacaklar belli olmaya başladı. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Almanların açıkladığı son dakika transfer bombası ve oyuncunun Galatasaray açıklaması...