Ve Linnes suskunluğunu bozdu! 'Bana transferin son gününde gelip...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Ve Linnes suskunluğunu bozdu! "Bana transferin son gününde gelip..."

Ve Linnes suskunluğunu bozdu! "Bana transferin son gününde gelip..."

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi sürpriz bir şekilde TFF'ye adını bildirmediği kadro dışı bırakılan oyuncusu Linnes ilk kez konuştu. Sarı kırmızılıların Norveçli futbolcusu ülkesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez suskunluğunu bozan Martin Linnes'in o sözleri...

3 Ekim 2019 Perşembe 17:03 Güncelleme: 03.10.2019 17:03
Ve Linnes suskunluğunu bozdu! Bana transferin son gününde gelip...

Galatasaray'ın ismini TFF'ye bildirmediği Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek vermişti.

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Ve Linnes suskunluğunu bozdu! Bana transferin son gününde gelip...

O esnada üzgün görülmesi taraftarın oldukça dikkatini çekmiş, sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Ve Linnes suskunluğunu bozdu! Bana transferin son gününde gelip...

Yabancı sınırlaması nedeniyle tribüne gönderilen Linnes, en az ocak ayına kadar sarı-kırmızılıların hiçbir maçında forma giyemeyecek.

Ve Linnes suskunluğunu bozdu! Bana transferin son gününde gelip...

Bu gelişmelerin akabinde Norveçli oyuncudan bir açıklama geldi.

Ve Linnes suskunluğunu bozdu! Bana transferin son gününde gelip...

Deneyimli oyuncu, konuyla alakalı olarak yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.

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