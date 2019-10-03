Galatasaray'ın yeni sezon öncesi sürpriz bir şekilde TFF'ye adını bildirmediği kadro dışı bırakılan oyuncusu Linnes ilk kez konuştu. Sarı kırmızılıların Norveçli futbolcusu ülkesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez suskunluğunu bozan Martin Linnes'in o sözleri...