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Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte bombalar peş peşe patlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir son dakika transfer haberi de Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'den geldi. Rumen teknik adam, oğlu Ianis Hagi'nin transferinin bittiğini resmen duyurdu.
20 Haziran 2019 Perşembe 12:58 Güncelleme: 20.06.2019 13:01
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Rumen teknik adam, adı Galatasaray ile anılan oğlu Ianis ile ilgili gündemi sallayan bir ifade kullandı.
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