Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte bombalar peş peşe patlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir son dakika transfer haberi de Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'den geldi. Rumen teknik adam, oğlu Ianis Hagi'nin transferinin bittiğini resmen duyurdu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:58 Güncelleme: 20.06.2019 13:01
Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Transfer sezonunun resmen açıklamasıyla birlikte imzalar ve açıklamalar da beraberinde geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray içinde bir açıklama geldi.

Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Romanya 1. Ligi'ndeki Viitorul takımını çalıştırmaya devam eden Gheorghe Hagi bombayı patlattı.

Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Rumen teknik adam, adı Galatasaray ile anılan oğlu Ianis ile ilgili gündemi sallayan bir ifade kullandı.

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Ve Hagi transferi resmen açıkladı! Galatasaray... Son dakika haberleri

Sport Ro'da yer alan habere göre; Hagi, "%99,9 Ianis önümüzdeki sezon aramızda olmayacak." dedi ve ekledi:

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