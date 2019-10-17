Ve Galatasaray'ın bombası basına sızdı! Çılgın operasyon ve transfer...

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Galatasaray'da sezona istenilen bir başlangıç yapılamadı. Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kalırken Ocak ayı takım operasyonunu resmen duyurmuştu. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber verdi. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Transfer konusunda ise Galatasaraylı gözlemcilerin izleyip beğendiği sürpriz bir orta saha var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...