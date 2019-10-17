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Ve Galatasaray'ın bombası basına sızdı! Çılgın operasyon ve transfer...
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Galatasaray'da sezona istenilen bir başlangıç yapılamadı. Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kalırken Ocak ayı takım operasyonunu resmen duyurmuştu. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber verdi. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Transfer konusunda ise Galatasaraylı gözlemcilerin izleyip beğendiği sürpriz bir orta saha var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...
17 Ekim 2019 Perşembe 14:13
Güncelleme: 17.10.2019 14:18
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Süper Lig'in ilk 7 haftasında son 30 yılın en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da Ocak'ta büyük değişim yaşanacak.
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Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı kırmızılılarda transfer takviyeleri yapılması planlanıyor.
Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı.
Sarı kırmızılılar sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak FFP nedeniyle istediği hedeflere ulaşamamıştı.
İŞTE FATİH TERİM'İN OCAK AYI PLANI VE STOPER BOMBASI
Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber vermişti. Peki Galatasaray'da muhtemel olarak ne gibi değişimlerin yaşanması bekleniyor?