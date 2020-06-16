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Ve Fernando Muslera ilk kez konuştu! "Beni en çok kızdıran şey..."
Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve çekilen röntgen sonrası ayağında kırık tespit edilen Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinde katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven açıklamasında yaşanan sakatlık anına dair konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
16 Haziran 2020 Salı 15:17
Güncelleme: 16.06.2020 15:17
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Uzun yıllardır Galatasaray forması terleten başarılı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında oynanılan Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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Mücadelenin 15. dakikasında Rizespor'un 34 yaşındaki Çek oyuncusu Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, uzun süre acı içinde yerde kaldı ve maça devam edeyerek yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı.
İKİ KIRIK! Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hastanede çekilen röntgen sonrası durumun vehameti ortaya çıktı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.
AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi netleşti. Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan bugün ameliyat olurken, operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiği öğrenildi.