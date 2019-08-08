Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün
Galatasaray'ın Falcao transferinde düğüm çözülüyor... Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. İşte o büyük gün...
8 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
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Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor.
Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz gün şunları söylemişti;
"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."
"Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz."