Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Galatasaray'ın Falcao transferinde düğüm çözülüyor... Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. İşte o büyük gün...
8 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor.

Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz gün şunları söylemişti;

Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."

Ve Falcao'nun geliş tarihi belli oldu! İşte büyük gün

"Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz."

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