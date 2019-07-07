HaberlerGaleriVe Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri resmen açıkladı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Ve Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri resmen açıkladı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'a transferde müjde... Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda ana gündem maddelerinden biriyse ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne'yi yüksek bonservis bedeliyle satıp transfer için kaynak yaratmak... Bu doğrultuda Suudi Arabistan'a transfer olacağı konuşulan Senegalli golcünün yeni rotasının belli olduğu ve menajerinin görüşmelere başladığı iddia edildi.
7 Temmuz 2019 Pazar 11:23
Güncelleme: 07.07.2019 11:28
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Ve Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi son buluyor...
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Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile resmi sözleşme imzaladı.
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan'ın gündemindeyse Ever Banega, Henry Onyekuru, Radamel Falcao, Vincent Aboubakar ve Deniz Türüç gibi isimler yer alıyor.
Cimbom'un transfer yapmaya devam edebilmesi ve FFP'ye takılmaması için transferde kaynak yaratması gerekiyor.