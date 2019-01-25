Üyeler kızdı: 'Golcü yoksa ibra da yok'

Galatasaray'da forvet transferinin gecikmesi üyeleri kızdırdı. Camianın önde gelen isimleri Başkan'ı mart ayındaki genel kurulda idari yönünden ibra etmemeyi planlıyor.
25 Ocak 2019 Cuma, 10:24:54
Güncelleme: 10:26:32
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Galatasaray'da golcü transferi sancılı bir hal almaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarların ardından Galatasaray camiası da yönetime tepkili...
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En son Başkanvekili Adurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Dubai'den eli boş dönmesi Galatasaray üyelerini kızdırdı.
Akşam'da yer alan habere göre; Transfer sürecinde istenen takviyelerin yapılmaması durumunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurul'da idari yönde ibra etmeme olasılığı gündeme geldi.
Bazı üyelerin de, erken seçim isteğini de dile getirmesi bekleniyor. Muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Ozan Korkut adaylık konusunda girişimlerine devam ediyor.