GaleriGalatasarayUsta yazardan yıldız isme büyük övgü! "Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı"
Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! "Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı"
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1'lik skorla adeta ezip geçerken, zirve yarışına yeniden tutundu. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ömer Üründül, alınan galibiyette sarı-kırmızılıların yıldız ismini ön plana çıkardı. İşte o yazı...
21 Ocak 2021 Perşembe 08:49, Güncelleme 21.01.2021 08:51
Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! "Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı"