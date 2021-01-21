Galeri Galatasaray Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! "Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı"

Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! "Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı"

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1'lik skorla adeta ezip geçerken, zirve yarışına yeniden tutundu. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ömer Üründül, alınan galibiyette sarı-kırmızılıların yıldız ismini ön plana çıkardı. İşte o yazı...

Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! "Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı"

Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı

Önemli eksikler olsa da eğer deplasmanda G.Saray ile oynuyorsan bilhassa ilk 30 dakika iyi yerleşimli, kalabalık, alan daraltan bir savunma kurgusu uygulayacaksın.

Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı

Ayrıca prese takılmamak için geriden pas yaparak çıkmayıp uzun toplar kullanacaksın. Bu iki önemli stratejiyi uygulamayan takımların ilk yarıları ciddi hasarsız atlatmaları tesadüflere bağlıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı

Denizli daha 30. saniye dolarken olumsuz yönden ilk sinyali verdi. G.Saray istediği saha içi ortamını bulunca birçok kaliteli ismi fizik açıdan hazır olmasa da güzel gollerle iki farklı skor avantajı yakaladı.

Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı

Sonra biraz aktif dinlenmeyle topu belli bir süre rakibe bıraktılar. Devre biterken de Donk'la skoru garantiye alan üçüncü golü buldular.

Usta yazardan yıldız isme büyük övgü! Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı

İkinci devre Denizli golle başladı ama o kadar ne yaptıkları anlaşılmıyordu ki bu golün moralini dahi değerlendirecek durumları yoktu.

SON DAKİKA