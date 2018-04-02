Usta kalemler derbiyi yazdı

Rıza Çalımbay 1 tane çok önemli hata yaptı.

Zira Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Burak top rakipteyken futbol oynamıyor. Olcay formda veya formsuz ama en önemlisi şudur; oyun disiplinine sadıktır.

Rakip Türk Telekom'da G.Saray ise ve iki bek de geliyorsa en azından Abdülkadir veya Yusuf'u kesmeliydi Çalımbay. İlk yarı Galatasaray'ın en iyisi Mariano idi. Muslera ilk yarı hiç tehlike yaşamadı. Bir de hakemin, Selçuk'un ayağına basan Pereira'ya kırmızı göstermemesi vardı. Daha sonra Sosa da kart gördü ayağa basmaktan ama o sarıydı. Başakşehir'in kazanması G.Saray için problem olmamıştır.

İçerideki her maçı böyle oynar, sorun deplasman...

Ama futbol öyle bir oyun ki, oyunun sonunda öyle bir gol olur ki... Tıpkı dünkü gibi... Feghouli bir faul yapıyor ki oyunun sonu diye kart göstermiyor hakem. Sahanın en kötü oyuncularından biri öyle vuruyor ki, Muslera da Burak 'ın defans arkası koşularını düşünüp önde olduğu için gol oluyor.

Maçı izlemeyen biri 2-1'i görse, "Oo iyi sonuç" falan diyecek. Ama maç öyle değil. 2-3 dakikalık görüntülerde de G.Saray'ın oyunu gösterilmez.

Trabzonspor için jeneriklik gole rağmen sonuç prestij kaybına uğratmaz ama oyun uğratır.