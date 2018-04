Usta kalemler derbiyi yazdı

Tıpkı Topal gibi!

Zaten iyi oynayan ve gününde olan Bafetimbi Gomis , Okay Yokuşlu ile yaptığı mücadele sonunda ikinci golü attı. Burada da önemli bir detay var.

Okay, Mehmet Topal gibi... Ön liberoda hata yapma lüksü var çünkü arkasında iki stoper duruyor. Topal'daki yanılmalar gibi Okay da burada yanıldı. Okay ister istemez arkamda oyuncu var diye düşündü ve gol geldi. Yani ön liberolar stoperde kendi mevkii gibi oynayamaz..