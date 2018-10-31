Ünlülerin derbi tahminleri!

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine dair ünlülerin tahminlerini sizin için derledik.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 20:24:09 Güncelleme: 20:42:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





