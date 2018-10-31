Ünlülerin derbi tahminleri! - Galeri - Fotomaç
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Ünlülerin derbi tahminleri!
Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine dair ünlülerin tahminlerini sizin için derledik.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 20:24:09
Güncelleme: 20:42:39
Burcu Esmersoy
Galatasaray 3-3 Fenerbahçe
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şahan Gökbakar
Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
Ebru Gündeş
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Behzat Uygur
Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
Yeşim Salkım
Galatasaray 2-0 Fenerbahçe