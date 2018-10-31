Ünlülerin derbi tahminleri! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ünlülerin derbi tahminleri!

    Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine dair ünlülerin tahminlerini sizin için derledik.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 20:24:09 Güncelleme: 20:42:39
    Ünlülerin derbi tahminleri!

    Burcu Esmersoy

    Galatasaray 3-3 Fenerbahçe

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ünlülerin derbi tahminleri!

    Şahan Gökbakar

    Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

    Ünlülerin derbi tahminleri!

    Ebru Gündeş

    Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

    Ünlülerin derbi tahminleri!

    Behzat Uygur

    Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

    Ünlülerin derbi tahminleri!

    Yeşim Salkım

    Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

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