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Ünlü yazardan şok sözler! "Fatih Terim'i tanıyorum istifa edecek"
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ın konuğu oldu. Aslan sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, oynanan futbol camia içinde bir anda kriz yarattı. Teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından radikal kararlar alacağını belirtmişti. Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren usta yazarlardan, Terim ile ilgili şok tespitler geldi...
30 Ekim 2019 Çarşamba 10:20
Güncelleme: 30.10.2019 10:28
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ın konuğu oldu...
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Aslan sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, oynanan futbol camia içinde bir anda kriz yarattı.
Teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından radikal kararlar alacağını belirtmişti.
Sabah Gazetesi'nin yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı ve Ahmet Çakar, Fatih Terim ile ilgili flaş sözler söyledi...