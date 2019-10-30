Ünlü yazardan şok sözler! "Fatih Terim'i tanıyorum istifa edecek"

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ın konuğu oldu. Aslan sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, oynanan futbol camia içinde bir anda kriz yarattı. Teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından radikal kararlar alacağını belirtmişti. Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren usta yazarlardan, Terim ile ilgili şok tespitler geldi...