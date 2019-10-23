Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk etti. Temsilcimiz oyun olarak üstün olduğu karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti. Cimbom bu sonuçla A grubunun son sırasında yer alıyor. 1 puanı bulunan temsilcimizin 2. tur şansı da gittikçe azaldı. Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu da Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yıldız futbolcu Belhanda'ya ağır eleştirilerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





