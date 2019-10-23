Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk etti. Temsilcimiz oyun olarak üstün olduğu karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti. Cimbom bu sonuçla A grubunun son sırasında yer alıyor. 1 puanı bulunan temsilcimizin 2. tur şansı da gittikçe azaldı. Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu da Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yıldız futbolcu Belhanda'ya ağır eleştirilerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı.
23 Ekim 2019 Çarşamba 09:41
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçında sahasında Real Madrid ile karşılaştı.

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Cimbom, güçlü rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Galatasaray, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Cimbom'da yıldız futbolcu Belhanda da taraftarlardan büyük tepki aldı. Zorlu mücadelede yokları oynayan Belhanda oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren taraftarlara karşılık verdi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Belhanda'ya olay sözler!

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu da Galatasaray-Real Madrid maçını değerlendirdi.

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