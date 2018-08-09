9 Ağustos 2018 Perşembe, 09:32:31
Güncelleme: 10:25:18
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Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, başkanlık döneminde yaptığı önemli anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Aysal'ın sarı-kırmızılı kulübe maddi anlamda büyük yarar sağlayan anlaşmanın detayları şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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Kur artışı nedeniyle maddi olarak büyük zorluklar çeken G.Saray'da, eski başkan Ünal Aysal'ın 2014'te önemli bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi.
Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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Aysal'ın 2014 yılında yüzde 77'lik döviz borcunu TL'ye çevirerek kulübü 600 milyon TL'lik yükten kurtardığı ortaya çıktı.
Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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Aysal, kulübün borçları için başkanlığı zamanında Denizbank ile masaya oturduğu ve yüzde 77'si dolar, yüzde 23'ü TL olan borçları tam tersine çevirdiği öğrenildi.
Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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Uzun vadeli borçların ödenmesinde bankalarla anlaşarak yüzde 77'lik borcu o günün dolar kuru olan 2.06'ya sabitleyen Aysal, şu anda 5 lirayı geçen dolar kuruna göre sarı-kırmızılı camiayı yaklaşık 600 milyon lira borçtan kurtardığı ortaya çıktı. (Hürriyet)