Ünal Aysaldan G.Saraya 600 milyon TL... - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Ünal Aysal'dan G.Saray'a 600 milyon TL...

    9 Ağustos 2018 Perşembe, 09:32:31 Güncelleme: 10:25:18
    Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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    • 6
    Ünal Aysaldan G.Saray 600 milyon TL...

    Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, başkanlık döneminde yaptığı önemli anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Aysal'ın sarı-kırmızılı kulübe maddi anlamda büyük yarar sağlayan anlaşmanın detayları şu şekilde:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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    • 6
    Ünal Aysaldan G.Saray 600 milyon TL...

    Kur artışı nedeniyle maddi olarak büyük zorluklar çeken G.Saray'da, eski başkan Ünal Aysal'ın 2014'te önemli bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi.

    Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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    • 6
    Ünal Aysaldan G.Saray 600 milyon TL...

    Aysal'ın 2014 yılında yüzde 77'lik döviz borcunu TL'ye çevirerek kulübü 600 milyon TL'lik yükten kurtardığı ortaya çıktı.

    Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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    • 6
    Ünal Aysaldan G.Saray 600 milyon TL...

    Aysal, kulübün borçları için başkanlığı zamanında Denizbank ile masaya oturduğu ve yüzde 77'si dolar, yüzde 23'ü TL olan borçları tam tersine çevirdiği öğrenildi.

    Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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    • 6
    Ünal Aysaldan G.Saray 600 milyon TL...

    Uzun vadeli borçların ödenmesinde bankalarla anlaşarak yüzde 77'lik borcu o günün dolar kuru olan 2.06'ya sabitleyen Aysal, şu anda 5 lirayı geçen dolar kuruna göre sarı-kırmızılı camiayı yaklaşık 600 milyon lira borçtan kurtardığı ortaya çıktı. (Hürriyet)

    Ünal Aysal'dan G.Saray' 600 milyon TL...
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    • 6
    Ünal Aysaldan G.Saray 600 milyon TL...
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