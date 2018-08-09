Uzun vadeli borçların ödenmesinde bankalarla anlaşarak yüzde 77'lik borcu o günün dolar kuru olan 2.06'ya sabitleyen Aysal, şu anda 5 lirayı geçen dolar kuruna göre sarı-kırmızılı camiayı yaklaşık 600 milyon lira borçtan kurtardığı ortaya çıktı. (Hürriyet)