UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı

    UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçların muhtemel 11'lerini web sitesinden yayınladı.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 16:22:49
    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 2. gün maçlarının muhtemel 11'lerini açıkladı. İşte UEFA'nın Galatasaray için beklediği kadro...

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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı

    Atletico Madrid - Club Brugge

    Atletico: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Rodrigo, Ñíguez, Lemar; Diego Costa, Griezmann

    Club Brugge: Letica; Denswil, Mitrovi?, Rits, Poulain; Groeneveld, Vanaken, Vormer, Vlietinck; Vossen, Wesley

    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı

    Borussia Dortmund - Monaco

    Dortmund: Bürki; Piszczek/Hakimi, Zagadou, Akanji, Diallo; Dahoud, Witsel, Puliši?, Reus, Sancho; Philipp

    Monaco: Benaglio; Sidibé, Glik, Raggi, Jemerson, Henrichs; Tielemans, Golovin, Aholou, Chadli; Falcao

    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı

    Tottenham - Barcelona

    Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Dier, Winks; Moura, Lamela, Son; Kane

    Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Rakiti?, Busquets, Coutinho; Messi, Suárez

    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
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    UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı

    PSV Eindhoven - Inter

    PSV: Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong

    Inter: Handanovi?; D'Ambrosio, Škriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovi?, Vecino; Politano, Nainggolan, Periši?; Icardi

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