UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11lerini açıkladı

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UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçların muhtemel 11'lerini web sitesinden yayınladı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 16:22:49
UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
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