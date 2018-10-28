Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin üyelikler konusundaki bazı detaylar dikkat çekici.
    28 Ekim 2018 Pazar, 16:34:53 Güncelleme: 16:38:11
    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    Kulüplere yapılan üyelerin başka takım taraftarı olduğu yönündeki iddialar, camianın önde gelen isimlerini rahatsız ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    ALİ KOÇ DA AÇIKLADI

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda söylediği sözler, kulüplere yapılan üyeliklerin durumunu da gösterir nitelikte.

    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    "F.BAHÇELİ OLMAYAN ÜYELER ÇOK ARTTI!"

    Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.

    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    BEŞİKTAŞ'TA DA TARTIŞMALAR OLMUŞTU

    Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.

    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    BAŞKA TAKIM TARAFTARI OLAN VAR!

    Camianın önde gelen isimleri, Beşiktaş'a üye yapılan isimler arasında Fenerbahçe ve Galatasaraylıların olduğunu bildiklerini ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini ifade etmişti.

    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMIŞTI

    Galatasaray'da ise başkan Mustafa Cengiz, taraftarların kulübe üyeliği konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanacağını belirtmişti. Bunun da bazı tedirginlikler yarattığı öne sürüldü.

    Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!

    GELECEĞE DÖNÜK TEDİRGİNLİK YARATTI

    Kulübe yeni kazandırılacak üyelerin arasında başka takım taraftarlarının olma ihtimali, hemen hemen 3 büyüklerin hepsinde geleceğe dönük tedirginlik yarattı. (Ajansspor)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN