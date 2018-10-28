Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike! - Galeri - Fotomaç
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Üç büyükleri bekleyen büyük tehlike!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin üyelikler konusundaki bazı detaylar dikkat çekici.
28 Ekim 2018 Pazar, 16:34:53
Güncelleme: 16:38:11
Kulüplere yapılan üyelerin başka takım taraftarı olduğu yönündeki iddialar, camianın önde gelen isimlerini rahatsız ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ALİ KOÇ DA AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda söylediği sözler, kulüplere yapılan üyeliklerin durumunu da gösterir nitelikte.
"F.BAHÇELİ OLMAYAN ÜYELER ÇOK ARTTI!"
Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TA DA TARTIŞMALAR OLMUŞTU
Ali Koç, "Fenerbahçeli olmayan üyeler son zamanda çok arttı. Bunu çekinmeden de söylüyorlar" diye konuştu.
BAŞKA TAKIM TARAFTARI OLAN VAR!
Camianın önde gelen isimleri, Beşiktaş'a üye yapılan isimler arasında Fenerbahçe ve Galatasaraylıların olduğunu bildiklerini ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini ifade etmişti.
MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray'da ise başkan Mustafa Cengiz, taraftarların kulübe üyeliği konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanacağını belirtmişti. Bunun da bazı tedirginlikler yarattığı öne sürüldü.
GELECEĞE DÖNÜK TEDİRGİNLİK YARATTI
Kulübe yeni kazandırılacak üyelerin arasında başka takım taraftarlarının olma ihtimali, hemen hemen 3 büyüklerin hepsinde geleceğe dönük tedirginlik yarattı. (Ajansspor)