Türk Telekom'da dev hazırlık!

Stadın elektrik tesisatı da bakıma alınacak. Elektrik tesisatı ve jeneratörler, UEFA yetkililerinin de en hassas olduğu konulardan. Stadın aydınlatması ile ilgili en ufak bir sorun istemeyen UEFA yetkilileri bu konuya çok dikkat ederken G.Saray cephesi de hataya imkân vermemek için bu çalışmayı da her şeyden önce bitirecek.