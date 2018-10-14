Türk futbolunun vukuat takımı!
Türk futbolu sık sık saha dışı olaylarla manşet oluyor. Futbolun dışında siyah takımlarını giyerek ortaya çıkan, geceleri mekan mekan dolaşan, kavgalara karışan, hatta silah çeken oyuncularımız var. Başlarında da yıllarda milli takımda da çalışan teknik direktör Fatih Terim... "Yel kayadan toz alır. Ders almam, ders veririm" gibi sözlerin sahibi, racon kesen bir teknik direktör hem de... Baktığınız zaman bu takımın karıştığı olaylara, Kurtlar Vadisi dizisini anımsatıyor.
Bu takım sadece saha dışı olaylarıyla değil, saha içindeki kavgalarda da başrolü oynayanlardan oluşuyor. Kalede Volkan Demirel, defansta Sabri Sarıoğlu, Yalçın Ayhan, Ömer Toprak, Caner Erkin; orta sahada Arda Turan, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Adem Büyük, Gökhan Töre; santrforda da Burak Yılmaz var. Yaptıkları arşivlerde duruyor, özel yaşantılarında da sular bir türlü durulmuyor. Avrupa'da da buna benzer olaylar yaşanıyor ama bizim takım açık ara önde gidiyor.
İmparator lakabıyla sahiden de imparator gibi dolaşıyor. Futbolcuyken rakip takımın oyuncusuna attığı kafa hala hafızalarda. Bir gazeteciyle küfürleşmesi de... Milli takımın başındayken İsviçre maçında yaşananlar da. Hele de bir gece Bodrum'dan kalkıp, damatlarıyla birlikte Alaçatı'ya gidip kebapçı basması... Federasyonda da yönetici olan kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yumruklaşmasıyla ününe ün kattı!
Kariyerinde olaylar öyle hızlı yükseldi ki; takım kaptanlığına yerleşti. Muhafazakar paylaşımlar yapıyor, geceleri ise tam tersi yaşıyor. Antrenmanda takım arkadaşıyla yumruklaşması da var geçmişinde, hakeme krampon fırlatması da. Hele de babası yaşında bir gazeteciye saldırması hala unutulmadı. Son olayı ise... Bir gece kulübünde şarkıcının hem eşine laf attı, hem burnunu kırdı. Bir de elinde bir tabanca, hastane odalarına daldı, tetiğe bastı.