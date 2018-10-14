Türk futbolunun vukuat takımı!

Kariyerinde olaylar öyle hızlı yükseldi ki; takım kaptanlığına yerleşti. Muhafazakar paylaşımlar yapıyor, geceleri ise tam tersi yaşıyor. Antrenmanda takım arkadaşıyla yumruklaşması da var geçmişinde, hakeme krampon fırlatması da. Hele de babası yaşında bir gazeteciye saldırması hala unutulmadı. Son olayı ise... Bir gece kulübünde şarkıcının hem eşine laf attı, hem burnunu kırdı. Bir de elinde bir tabanca, hastane odalarına daldı, tetiğe bastı.



