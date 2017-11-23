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Tudor'dan çok konuşulacak rapor
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Söz İgor Tudor'da... Başkan Dursun Özbek, Pazartesi günü Florya'ya gitti. Cenk Ergün'le görüştü. "Takımdaki düşüşün nedenleriyle ilgili rapor istiyorum" dedi. "Arkasındayız" dedi ama İgor Tudor'u muhatap almadı. Bu duruma oldukça içerleyen Hırvat teknik adam ise Cuma akşamından kalemi kağıdı eline alıp sorunları ve sıkıntıları dile getirdi.
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