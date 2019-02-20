Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, sarı kırmızılı taraftarlara verdiği cevapla Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 10:05
Güncelleme: 20.02.2019 10:08
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Trezeguet'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
Devre arasında Diagne ile birlikte Galatasaray'a transfer olması beklenen ancak Kasımpaşa'nın sarı kırmızılı camiadan yüksek rakam talep etmesiyle transferi gerçekleşmeyen Trezeguet sezon sonunu bekliyor.
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Trezeguet'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
Mısırlı yıldız son olarak Zorlu AVM'de karşılaştığı sarı kırmızılı taraftarların çağrısına verdiği cevapla Galatasaray yönetimine mesaj yolladı.
Trezeguet'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor.
Trezeguet'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Trezeguet'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
TRANSFERE YEŞİL IŞIK Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı.