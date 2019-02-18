Trezeguet pişmanlığı! - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Trezeguet pişmanlığı!

Galatasaray'ın ocak ayında istediği ancak onun yerine Diagne'yi aldığı Mısırlı yıldız futboluyla göz doldurdu. "Yanlış tercih mi yaptık?" dedirtti.
18 Şubat 2019 Pazartesi 09:37 Güncelleme: 18.02.2019 09:37
Trezeguet pişmanlığı!

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasında en çok zorlandığı isim Trezeguet oldu. 24 yaşındaki futbolcu, maça öyle bir başlangıç yaptı ki taraftarlar, "Bu adamı nasıl durduracağız" dedi.

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Trezeguet pişmanlığı!

Mısırlı yıldız, 14. dakikada orta sahadan sürüklediği topla 4 rakibini ekarte etti ve frikik aldı ve müthiş bir şutla fileleri sarstı.

Trezeguet pişmanlığı!

Galatasaray'da Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya alınan Diagne'nin futbolunu görünce, "Acaba yanlış tercih mi yaptık?" dedirtti.

Trezeguet pişmanlığı!

AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ
Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken maça en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi.

Trezeguet pişmanlığı!

1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.

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