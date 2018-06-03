Trezeguet Galatasaray'ı seçti
Galatasaray bu hafta içinde UEFA'dan gelecek haberi beklerken bir taraftan da sessiz ve derinden transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlaması içinde ilk sırada yer alan Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.
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