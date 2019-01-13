Transferini kendi açıkladı! Galatasaraya...

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Transferini kendi açıkladı! 'Galatasaray'a...'
Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen, eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi'nın oğlu Ianis Hagi bombayı patlattı!
13 Ocak 2019 Pazar, 17:11:34
Güncelleme: 17:20:21
Ianis Hagi, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te Viitorul'un kamp yaptığı otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamarda bombayı patlattı...
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İşte Hagi'nin, transfer sözleri ve yaptığı birbirinden çarpıcı açıklamalar:
2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğinin altını çizen Ianis Hagi, "Benim için olağanüstü bir yıldı. Bir sene önce Fiorentina'dan doğrudan buraya kampa transfer olarak geldim."
"Bana göre çok iyi bir karar aldım. Çünkü Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamadım. Burada ise çok iyi bir dönem geçirdim ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." dedi.