Galatasaray'ın transferini yazdılar! 'Nolito'ya imza...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'ın transferini yazdılar! "Nolito'ya imza..."

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar için yeni bi transfer iddiası ortaya atıldı. Eldesmarque'nin bildirdiği habere göre Süper Lig devi, İspanyol yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmak ve kısa süre içerisinde resmi imzayı attırmak istiyor! İşte Galatasaray'ın o transfer girişimi ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Nisan 2020 Perşembe 16:25 Güncelleme: 23.04.2020 16:38
Transferi duyurdular! 'Galatasaray Nolito'ya imza attırmak istiyor'

Galatasaray'da flaş transfer girişimi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kolları sıvayan sarı kırmızılı kulüp, tercihlerini belirledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferi duyurdular! 'Galatasaray Nolito'ya imza attırmak istiyor'

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan transfer konusunda ilerleme kaydederken, diğer yandan da mali olarak uğranılan zararı indirmek için çalışmalar yürütüyor.

Transferi duyurdular! 'Galatasaray Nolito'ya imza attırmak istiyor'

Buna göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son olarak yaptığı açıklamada bir çok isimden maaş indirimi konusunda taleplerde bulunduklarını açıklamıştı.

Transferi duyurdular! 'Galatasaray Nolito'ya imza attırmak istiyor'

Cengiz, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bizim gibi sosyal camialarda her zaman kahramanlar olmuştur. Kendini öne atanlar, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunları inceliyor. Sağ olsun Selçuk (İnan) kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız." demişti.

Transferi duyurdular! 'Galatasaray Nolito'ya imza attırmak istiyor'

Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı süreçte Cimbom, transfer önceliğini sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlara verdi.

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