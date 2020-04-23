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Galatasaray'ın transferini yazdılar! "Nolito'ya imza..."
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar için yeni bi transfer iddiası ortaya atıldı. Eldesmarque'nin bildirdiği habere göre Süper Lig devi, İspanyol yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmak ve kısa süre içerisinde resmi imzayı attırmak istiyor! İşte Galatasaray'ın o transfer girişimi ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Nisan 2020 Perşembe 16:25 Güncelleme: 23.04.2020 16:38
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Cengiz, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bizim gibi sosyal camialarda her zaman kahramanlar olmuştur. Kendini öne atanlar, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunları inceliyor. Sağ olsun Selçuk (İnan) kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız." demişti.
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