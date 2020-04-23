Galatasaray'ın transferini yazdılar! "Nolito'ya imza..."

Cengiz, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bizim gibi sosyal camialarda her zaman kahramanlar olmuştur. Kendini öne atanlar, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunları inceliyor. Sağ olsun Selçuk (İnan) kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız." demişti.