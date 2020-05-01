Transferde son perde! Galatasaray'a Alex Telles müjdesi
Galatasaray, 2013-2014 sezonunun devre arasında Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alex Telles'i daha sonra 6,5 milyon Euro karşılığında Porta'ya göndermiş ve anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay hakkı elde etmişti. Sarı-kırmızılılar Telles'ten gelecek paraya sezon sonunda kavuşabilir. Porto'nun Brezilyalı futbolcusuna PSG ve Chelsea talip olmuştu. İlk teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
1 Mayıs 2020 Cuma 19:04
Güncelleme: 01.05.2020 19:04
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Futbol kariyerine Porto'da devam eden Alex Telles'e Paris Saint Germain ile Chelsea talip oldu. Portekiz basını, Brezilyalı sol bek oyuncusuyla ilgili son durumu yazdı.
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PSG VE CHELSEA'DEN YOĞUN İLGİ
Ajansspor'un Portekiz basınına dayandırdığı haberde, Alex Telles'e Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain ile İngiliz ekibi Chelsea'nin transferde yoğun ilgi gösterdiğinin üzerinde duruldu.
Ayrıca haberlerde, bu sezon 40 maçta 10 gol 8 asistlik performans sergileyen Brezilyalı sol bek oyuncusunu transfer etmeye yakın olan kulübün Paris Saint Germain olduğu ifade edildi.
Corona virüsü salgını olmasaydı mart ayında bile anlaşma yapılırdı' ifadelerine yer verilirken, PSG'nin Telles için 25 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü belirtiliyor.