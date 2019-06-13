Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Aslan, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon da taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birçok isimle transfer görüşmesi yapmaya devam ediyor...
13 Haziran 2019 Perşembe 00:12
Güncelleme: 13.06.2019 00:12
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Son şampiyon Galatasaray sezonun tamamlasının ardından transferde vitesi yükseltti.
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Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
UEFA'dan gelecek karara göre transferde daha net adımlar atacak olan Galatasaray, transferde hata yapmak istemiyor.
Finansal Fair Play (FFP) gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda gibi isimlere yüksek bir teklif gelirse elinden çıkararak yeni isimlere kaynak oluşturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Hamed Traore'nin gelecek sezon Juventus'ta forma giyeceği açıklandı.