Transferde Galatasaray'a Juventus engeli! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Aslan, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon da taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birçok isimle transfer görüşmesi yapmaya devam ediyor...
13 Haziran 2019 Perşembe 00:12 Güncelleme: 13.06.2019 00:12
Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Son şampiyon Galatasaray sezonun tamamlasının ardından transferde vitesi yükseltti.

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Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

UEFA'dan gelecek karara göre transferde daha net adımlar atacak olan Galatasaray, transferde hata yapmak istemiyor.

Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Finansal Fair Play (FFP) gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda gibi isimlere yüksek bir teklif gelirse elinden çıkararak yeni isimlere kaynak oluşturmayı planlıyor.

Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Hamed Traore'nin gelecek sezon Juventus'ta forma giyeceği açıklandı.

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