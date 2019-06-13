Transferde Galatasaray'a Juventus engeli!

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Aslan, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon da taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birçok isimle transfer görüşmesi yapmaya devam ediyor...

13 Haziran 2019 Perşembe 00:12 Güncelleme: 13.06.2019 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





