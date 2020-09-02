Transfer tarihi verdi! Galatasaray'da bomba patlıyor
Transferde yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray, bir süredir devam eden suskunluğunu bozuyor. Fotomaç Gazetesi Yazarı Ozan Zeybek köşe yazısında sarı-kırmızılı takımın yeni transferi için tarih verirken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgii son gelişmeleri aktardı.
2 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
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Ozan Zeybek: Yakın ola panik yapıp da birbirinize daha fazla düşmeyin. Değerli camialarımıza sesleniyorum. Federasyon bazen kulüplerin tansiyonunu ölçer. Bu duruma alışmalıyız.
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İş ne kadar uzarsa uzasın, aslında son adımın atılacağı yer bellidir. Dile getirilmese de, herkes kırmızı çizgiyi bilir ve onu ihlal edemez. Her şey olacağına varır.
"FENERBAHÇE ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI ATMIŞ" Fenerbahçe sezona çok ciddi girecek gibi görünüyor. Her yıl konuşulan klasikleşmiş; 'Transferlerimiz sezon öncesi hazırlık kampına yetişemedi' tarzındaki bahaneleri bu kez duyacağımızı sanmıyorum.
Şu ana kadar oluşan yeni kadroya bir kaç ismin daha ekleneceğini düşünüyorum. Zaten bugün-yarın Vedat'ın transferi de açıklanır ve yeni rotanın koordinatları da ortaya çıkar.
Henüz maçlar başlamadı ama tabiri caizse; Fener üzerindeki ölü toprağını atmış izlenimi uyandırıyor.