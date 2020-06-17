Transfer resmen bitiyor! Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından lige mağlubiyetle dönen Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin de sakatlığı moralleri iyiden iyiye bozmuş durumda. Yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında ciddi yara alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayıracak Aslan, yıldız bir isimle de vedaya hazırlanıyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...