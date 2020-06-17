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Transfer resmen bitiyor! Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor
Yaklaşık 3 aylık aranın ardından lige mağlubiyetle dönen Galatasaray'da Muslera ve Andone'nin de sakatlığı moralleri iyiden iyiye bozmuş durumda. Yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında ciddi yara alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayıracak Aslan, yıldız bir isimle de vedaya hazırlanıyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
17 Haziran 2020 Çarşamba 11:25
Güncelleme: 17.06.2020 11:25
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Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından, 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, taraftarlarını üzmüştü.
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Öte yandan mücadele esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Muslera ve Andone'nin de yapılan testler sonrası takımdan uzun süre ayrı kalacağı haberi camiada daha da büyük bir üzgünlük yaratmıştı.
Kalan son 7 hafta öncesi lider Trabzonspor ile puan farkı 6'ya yükselen Galatasaray, şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşırken, gelecek sezon planlamalarına da hız verdi.
Yeni sezonda yapacağı takviyelerle şampiyonluğu kimselere bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, takımdaki bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor.
Bu isimlerden biri de gerek zaman zaman taraftarla yaşadığı sorunlarla gerekse inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Younes Belhanda.