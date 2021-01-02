Galeri Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'a gençlik aşısı! 22'lik yıldız Aslan oluyor

Transfer haberi: Galatasaray'a gençlik aşısı! 22'lik yıldız Aslan oluyor

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, genç ve potansiyeli yüksek oyunculara ayrı bir önem veriyor. Teknik direktör Fatih Terim mevcut kadrodaki genç isimlere her fırsatta şans verirken transfer politikası da buna göre şekillendi. Listesinde birçok isim bulunan ve kadroda bazı değişiklikler yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibinin 22 yaşındaki stoperini kadroya katmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...