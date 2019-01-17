Transfer böyle bitti! 'Paragöz Ozan'

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın transferine dair şok gelişme... Genç yıldızın son 1 hafta içinde yaşandıklarına dair bomba bir gerçek ortaya çıktı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 12:27:16
Güncelleme: 12:31:51
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İşte Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinde önemli rol oynayan o detay:
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Haftalardır birçok Avrupa ekibini peşinden koştuğu Ozan Kabak için Alman ekibi önceki gün tekrar sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Yönetim ile yapılan pazarlıklar sonrasında kulüpler 11 milyon euroya el sıkıştı.
Ayrıca 1 milyon euro da bonus verilecek, Geçen hafta 19 yaşındaki stoper için aynı teklifi yapan Almanlar, bu kez paranın önemli bir kısmını peşin vereceklerini iletti.
HER ŞEY BİR ANDA... Transfer için acil kaynağa ihtiyacı olan Cim-Bom da Stuttgart'ın teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılı kulüp görüşmelere başlandığını da borsaya bildirdi. Ancak Ozan konusunda yaşanan bu ani gelişme Florya'da hesapları bozdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile ilgili görüşünü anlatmış, genç futbolcunun takımda kalacağını açıklamıştı.