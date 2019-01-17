Transfer böyle bitti! 'Paragöz Ozan'

HER ŞEY BİR ANDA...

Transfer için acil kaynağa ihtiyacı olan Cim-Bom da Stuttgart'ın teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılı kulüp görüşmelere başlandığını da borsaya bildirdi. Ancak Ozan konusunda yaşanan bu ani gelişme Florya'da hesapları bozdu.