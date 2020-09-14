Galeri Galatasaray Transfer bombaları peş peşe! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde...

Transfer bombaları peş peşe! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun perdesi açılırken, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbol heyecanının yanı sıra transferde de oldukça hareketli olan takımlar, yeni isimleri listesine katmaya devam ediyor. Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için devam ediyor. İşte 5 Ekim Pazartesi gününe kadar transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdüren 3 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler...