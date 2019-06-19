Transfer basına sızdı! 1 milyon Euro'ya süper yıldız... Galatasaray son dakika haberleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan transferin de şampiyonu oldu. Hollandalı yıldız Ryan Babel ile Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın ardından 3. takviye için resmi görüşmelere başlayan Galatasaray, transfer bombasını patlattı. İşte taraftarı çıldırtacak o transferin detayları: