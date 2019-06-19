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Transfer basına sızdı! 1 milyon Euro'ya süper yıldız... Galatasaray son dakika haberleri
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan transferin de şampiyonu oldu. Hollandalı yıldız Ryan Babel ile Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın ardından 3. takviye için resmi görüşmelere başlayan Galatasaray, transfer bombasını patlattı. İşte taraftarı çıldırtacak o transferin detayları:
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
Güncelleme: 19.06.2019 12:50
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Geçtiğimiz sezonu çift kupa ve şampiyonluk ile tamamlayan Galatasaray, transferde de dolu dizgin...
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Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ayrılacak ve takıma dahil edilecek isimler üzerinde çalışmalarını son hızla sürdürüyor.
Ryan Babel'i bitiren ve sağ bek takviyesini de Şener Özbayraklı ile tamamlayan Aslan, 3. bombasını da resmen bitiriyor.
Taraftarın da çok sevineceği son transfer gelişmesi basına sızdı. İşte o isim ve detaylar:
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 14 gol ve 9 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Henry Onyekuru transferinde mutlu sona çok yaklaştı.