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Trabzonspor gözünü Galatasaray’ın eski yıldızına dikti! Devre arası geliyor...
Trabzonspor ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala transferde gaza bastı. Fırtına transfer çalışmalarına devam ederken gözünü Aslan'ın eski yıldızına dikti. Galatasaray'ın eski yıldızını olmazsa olmaz olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi hem oyuncu hem de kulüp cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor. Galatasaray'ın eski yıldızı da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler…
8 Aralık 2019 Pazar 21:14
Güncelleme: 08.12.2019 21:14
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Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları iyice hız kazandı.
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Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının daha çetin geçeceğini göz önünde bulunduran Trabzonspor, en az 3 takviye yapacak.
Devre arasına 3 hafta kala görüşmelerde gaza basıldı. Bordo-Mavililer, orta saha, sağ kanat ve imkan olursa sol beke takviye gerçekleştirecek.
Takvim'in haberine göre; Orta sahaya düşünülen 1 numaralı isim ise Galatasaray'ın eski yıldızı BadouNdiaye.
Stoke City'de mutsuz olan Senegalli ön libero için 1 aydır temaslarını sürdüren Trabzonspor'un profesyonelleri, maliyeti düşürmeye çalışıyor.