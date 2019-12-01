Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Bordo Mavili ekip golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı ancak Fatih Terim'in öğrencileri 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Karşılaşmanın ardından şok bir saldırı gerçekleşti. Fatih Terim bu saldırıyı basın toplantısında açıkladı. İşte detaylar...

1 Aralık 2019 Pazar 22:35 Güncelleme: 01.12.2019 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





