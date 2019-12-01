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Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı
Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Bordo Mavili ekip golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı ancak Fatih Terim'in öğrencileri 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Karşılaşmanın ardından şok bir saldırı gerçekleşti. Fatih Terim bu saldırıyı basın toplantısında açıkladı. İşte detaylar...
1 Aralık 2019 Pazar 22:35
Güncelleme: 01.12.2019 22:43
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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
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Ligde son hafta sahasında Başakşehir'e mağlup olan, hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ClubBrugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında da sahaya galibiyet parolası ile çıktı.
Trabzonspor ilk yarıda etkili olan taraf oldu. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarının başında da Trabzonspor aradığı golü golcüsü Sörloth ile buldu.
Mücadele 1-0'lık skorla biteceği düşünülürken Galatasaray'da Nagatomo sahneye çıktı ve heyecan dolu maçın skorunu belirleyen isim oldu.