Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Bordo Mavili ekip golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı ancak Fatih Terim'in öğrencileri 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Karşılaşmanın ardından şok bir saldırı gerçekleşti. Fatih Terim bu saldırıyı basın toplantısında açıkladı. İşte detaylar...
1 Aralık 2019 Pazar 22:35 Güncelleme: 01.12.2019 22:43
Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

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Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Ligde son hafta sahasında Başakşehir'e mağlup olan, hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında da sahaya galibiyet parolası ile çıktı.

Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Trabzonspor ilk yarıda etkili olan taraf oldu. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

İkinci yarının başında da Trabzonspor aradığı golü golcüsü Sörloth ile buldu.

Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı

Mücadele 1-0'lık skorla biteceği düşünülürken Galatasaray'da Nagatomo sahneye çıktı ve heyecan dolu maçın skorunu belirleyen isim oldu.

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