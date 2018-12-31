Tolgay Arslan - Serdar Aziz takasına Fatih Terim engeli!
Pepe'nin gidişinin ardından stopere takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Galatasaray'da disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in 'Kendine kulüp bul' dediği Serdar Aziz için düğmeye bastı.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 14:03:01
Güncelleme: 14:27:47
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Galatasaray'ın en az 4 milyon Euro bonservis bedeli istemesi beklenen Serdar için Galatasaray'ı ikna edecek bir teklif sunmaya hazırlanan Beşiktaş'ta asbaşkan ve aynı zamanda transfer komitesi başkanı Umut Güner, transferi bitirmek için harekete geçti.
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ŞENOL GÜNEŞ ESKİ ÖĞRENCİSİNE ONAY VERDİ Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapılacak transferlerle ilgili toplantı gerçekleştiren Güner, Güneş'e Serdar ile yeniden çalışıp çalışmayacağını sordu.
Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde; Tecrübeli çalıştırıcı da Bursaspor'dan eski öğrencisine olan 28 yaşındaki stopere kefil oldu.
Güner, daha sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ile telefonla temasa geçti ve milli stoperin durumunu sordu.
Albayrak, Serdar için son kararın daha verilmediğini Umut Güner'e iletti.