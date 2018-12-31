Tolgay Arslan - Serdar Aziz takasına Fatih Terim engeli!

Galatasaray'ın en az 4 milyon Euro bonservis bedeli istemesi beklenen Serdar için Galatasaray'ı ikna edecek bir teklif sunmaya hazırlanan Beşiktaş'ta asbaşkan ve aynı zamanda transfer komitesi başkanı Umut Güner, transferi bitirmek için harekete geçti.