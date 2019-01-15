Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası! - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 'Kendinize kulüp bulun' dediği Tolgay ile Serdar Aziz'in takas iddiaları yeniden gündemde.
15 Ocak 2019 Salı, 07:45:27 Güncelleme: 07:46:27
Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isteyen kulüpler, bir yandan uygun fiyata kaliteli oyuncu ararken, diğer yandan da elden çıkarmayı düşündüğü oyuncuları takas yoluyla değerlendirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!

Takas döneminin en çok konuşulan isimleri ise Tolgay Arslan ile Serdar Aziz oldu.

Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!

İki kulübün yetkilileri arasında konuşulan bu oyuncuların takası konusu bir kez daha gündeme geldi.

Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!

Serdar Aziz'in bir süre önce menajeri aracılığı ile "Şenol hocayla yeniden çalışmak isterim" mesajı gönderdiği, Tolgay Arslan'ın da "İki taraf anlaşılırsa, Galatasaray'da forma giymeye hazırım" dediği öğrenildi.

Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Serdar Aziz için daha önce "Olabilir" ifadesini kullanırken; sarı-kırmızılıların da Tolgay Arslan için teknik heyetin son kararını bekledikleri öğrenildi.

Tolgay Arslan - Serdar Aziz takası!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN