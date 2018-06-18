Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle Alanyaspor'u Süper Lig'de tutan Emre Akbaba Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu Selçuk İnan'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında Başakşehir de istiyor. Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı. Yaz tatilini İtalya'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak. (Sabah / 14 Haziran)
G.Saray taraftarları Wesley Sneijder'in dönmesini beklerken, gündeme Brugge Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti geldi. Bu transferdeki rakip ise İtalyan ekibi Lazio.
İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio ve Galatasaray, FC Brugge'ün genç golcüsü Wesley'in peşinde. 21 yaşındaki Wesley geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 13 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.91 boyundaki oyuncunun Belçika ekibiyle 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor. Brugge'ün ne kadar bonservis talep edeceği ise bilinmiyor. Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı Lazio veya G.Saray'ı seçecek. (Akşam / 13 Haziran)
Galatasaray, Abel Hernandez'e ilk resmi teklifini yaptı
Galatasaray, Championship ekiplerinden Hull City'den ayrılan golcü oyuncu Abel Hernandez için ilk resmi girişimini gerçekleştirdi.
Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgilendiği Abel Hernandez'e Galatasaray ilk resmi teklifini sundu.
İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi Abel Hernandez'in düşük bulduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar görüşmesi ve Galatasaray'ın golcü oyuncuya yeni bir teklif yapması bekleniyor.
Bonservisi elinde olması nedeniyle Galatasaray'ın ısrarcı davrandığı Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.
Abel Hernandez'in yanı sıra Galatasaray'ın golcü adayları arasında Jeol Campbell ismi de ön planda tutuluyor. (Akşam / 12 Haziran)
Nuri Şahin an meselesi
Transferde çok yoğun mesai harcayan Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı. Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. (Takvim - 11 Haziran)
Manchester City ile Jason Denayer için yapılan transfer görüşmelerinde umutsuzluk hakim... İngiliz ekibi, Belçikalı oyuncunun bir yıl daha kiralık olarak verilmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi. Eğer satın almak isteniyorsa teklif yapabilecekleri iletildi. Öte yandan Marsilya'nın Jason Denayer'ın bonservisini almak için 5 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor.
Nagatomo'ya son teklif
Kiralık sözleşmesi sona eren Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Çizme basını, önceki gün İtalya'ya giden Abdurrahim Albayrak'ın Inter'e 2.5 milyon Euro'luk son teklifini yaptığı ve İstanbul'a döndüğünü yazdı. 4 milyon Euro isteyen Inter, kısa sürede yanıt verecek. (Takvim / 10 Haziran)
Gomis'e yedek arayan G.Saray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Il Messagero gazetesi, G.Saray ve Lazio'nun Club Brugge'da oynayan Wesley için teklif yaptığını yazdı.
Okan Kocuk devreye girdi
SEZONU İstanbulspor'da kiralık olarak tamamlayan Okan Kocuk, Galatasaray'da forma giymek için Bursa yönetiminden yardım istedi. Kendisi için 1 milyon euro isteyen yeşil-beyazlı yönetimden anlayış beklediğini iletti. Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışmayı çok isteyen 22 yaşındaki eldivenin Bursaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (FOTOMAÇ - 10 Haziran)
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Andre Silva'yı takıma katmaya çalışan sarı-kırmızılılarda, ücretinde artış talep eden Gomis'e de 10 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi....
GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİRLİ YILDIZA KANCA
Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine İmparator transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi. Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi
İLK DAVET TERİM'DEN
İrfan Can Kahveci henüz Gençlerbirliği'nde forma giyerken Fatih Terim'in dikkatini çekmişti. İmparator, Milli Takım'da görev yaptığı dönemde genç yıldızı ilk kez kadroya davet eden teknik direktör olmuştu. İrfan Can Kahveci bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 25 maçta 1190 dakika oynadı. Sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. 5 sarı kart gördü. Hücum performansı yetersiz kalmıştı. (Fotomaç / 9 Haziran)
SAMURAY'IN TERCİHİ ASLAN
G.Saray'ın bonservisini almak için ısrarcı olduğu Nagatomo, İnter'e, "Türkiye'de kalmak istiyorum" diyerek yardımcı oldu.
Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın transferi için İtalya'da olduğu Yuto Nagatomo, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü sırada 31 yaşındaki Japon sol bek toplantıya menajeri Robert Takada ile dahil oldu. Nagatomo'nun görüşmeye cep telefonu üzerinden görüntülü aramayla katıldığı öğrenilirken, "G.Saray'da oynamak istiyorum. Lütfen bonservisimde yardımcı olun" ifadelerini kullandığı belirtildi. İnter'in 5 milyon euro istediği Japon oyuncu için G.Saray 2 milyon euro öneriyor. (Fotomaç / 9 Haziran)
MİRANDA SÜRPRİZİ
Geçtiğimiz günlerde Yuto Nagatomo'nun transferi için İtalya'da bir araya gelen ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajeri Şükrü Hanedar, Japon oyuncu için Inter'le masaya oturdu. Görüşmenin konusu Nagatomo transferiydi. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Çizme ekibinden Miranda'yı da istedi.
Maicon'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albrayrak'la yaptığı görüşmede Sambacı'nın talibi çıkması halinde satılmasını istemişti. Stoper listesindeki isimleri de ikiliye bildiren İmparator'un, ilk hedefinin Inter'in tecrübeli oyuncusu Miranda olduğu öğrenildi. Terim'in 33 yaşındaki Miranda'yla takımda Ujfalusi etkisi yaratmak istediği kaydedildi. (Güneş / 9 Haziran)
38 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ
Şampiyon Galatasaray'ın transfer gündemine son derece ilgi çekici bir yıldız girdi. Sarı- kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Porto'dan Milan'a tam 38 milyon euro'ya transfer olan Portekizli golcü Andre Silva'yı kiralık olarak renklerine bağlayabilmek için harekete geçti. Milan'ın büyük umutlar besleyerek transfer ettiği 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon Milan formasıyla 40 müsabakada forma giymesine rağmen sadece 10 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerden uzak kaldı.
UEFA ile FFP krizi yaşayan İtalyan devi, Andre Silva'yı kiralayıp para kazanabilir. Kırmızı-siyahlılarda Gattuso teknik patronluk koltuğuna oturduktan sonra Silva'nın süresini azaltmış ve 20 yaşındaki santrfor Patrick Cutrone'ye çok daha fazla görev vermeye başlamıştı. Portekiz ile Dünya Kupası kadrosuna da seçilen Silva'nın patlama yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli... (Fotomaç / 9 Haziran)
GOMİS'E ÇİN KANCASI
Galatsaray'ın, bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis'e, transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gomis'in peşine, Uzak Doğu'dan iki takımın düştüğü bildirildi. Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'nın, geride bıraktığımız sezonda harika bir performans göstererek Süper Lig'de gol kralı unvanını elde eden Gomis konusunda ısrarcı oldukları ifade edildi.
UEFA'nın gözetiminde olduğu için maddi anlamda rahatlayacağı her türlü imkanı değerlendirmek isteyen Cim Bom'da yönetimin, Çin kulüplerinin tekliflerini dinleyeceği bilgisine ulaşıldı. Hem Fortune hem de Shenhua'nın bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (52.9 milyon TL) civarında bir parayı gözden çıkardıkları vurgulandı. Bu rakamın resmiyet kazanması durumunda Aslan'ın, Fransız yıldızı satma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. (9 Haziran)
YUNUS MALLI İÇİN GÖZLE WOLFSBURG'TA
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunus Mallı için tüm gözler, oyuncunun kulübü Wolfsburg'a çevrildi. Bu sezon Bundesliga'da son anda küme düşmekten kurtulan Yeşil-Beyazlılar'da Yunus'un, yeni bir maceraya yelken açmak istediği konuşuluyor. Alman ekibinin ise milli futbolcunun menacerliğini üstlenen İlhan Mallı ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı ve buradan çıkacak karara göre de bir yol haritası belirleyeceği bildirildi. (Fanatik / 9 Haziran)
NDİAYE'NİN MENAJERİ AÇIKLADI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye satılan ancak takımın Premier Lig'de küme düşmesinin ardından yeniden alınması için gündeme Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avfilla, Senegalli oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
D'Avfilla, "Oyuncum şu an için 2018 Dünya Kupası'na konsantre olmuş durumda. Galatasaray ile ilgili durum nasıl gidiyor sorusunun yanıtını ise gelecek hafta verebilirim. O zaman daha net konuşabilirim" açıklamasını yaptı. (Ajansspor / 9 Haziran)
RODRİGUES TEKLİFİ REDDETTİ
Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Garry Rodrigues, Newcastle United'dan gelen transfer teklifini geri çevirdi.
İngilizler'in yıldız oyuncu için 1.3 milyon pound'luk bir teklifte bulunduğu ancak Rodrigues'in, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak... Ben de kendimi burada göstermek istiyorum" dediği öğrenildi. (Fanatik / 9 Haziran)
HERNANDEZ SESLERİ
Hücuma takviye arayan Galatasaray'da yedek forvet olarak Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abel Hernandez'in ismi gündeme geldi. Sözleşmesi sona eren Uruguaylı santrfor için Fiorentina, Torino ve Celtic de devrede. Ancak İtalyan basını, bu takımlar arasında Galatasaray'ın daha ağır bastığını yazdı. 28 yaşında, 1.86 boyundaki oyuncu, Devler Ligi'nde oynama fikrinden dolayı Cimbom'a daha cazip bakıyor. 2014'te Palermo'dan 12 milyon Euro karşılığında Hull City'ye transfer olan Hernandez, geçen sezon ligde 10 maçta 8 gol, 2 asistle oynadı. (HTSpor / 9 Haziran)
MAICON GİDİYOR
Galatasaray yönetimi, gelen cezalar üzerine UEFA kadrosunun 21 oyuncu ile sınırlamasının da etkisiyle Maicon'a yol verecek. Terim'in ilk 11'de düşünmediği ve yılda 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi.
Arayışlara başlayan Maicon, eski kulübü Sao Paulo'yla görüştü. Brezilya ekibinin, "Yıllık 1.5 milyon Euro'dan fazla veremeyiz. Bonservisine de 3 milyon Euro öderiz" dediği öğrenildi. (HTSpor / 9 Haziran)
Roma'nın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ancak transferde ısrarcı olmadığı belirtildi. Bu kulüpler dışında Manchester City ile kulüp ilişkileri kuvvetli olan La Liga ekibi Girona da Denayer için teklif yapmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin Denayer'in potansiyelini düşünerek satacağı kulüplere "Geri satın alma bedeli" şartını koştuğu bilgisi verildi. (9 Haziran)
ELMANDER'DEN İKİ TAVSİYE
Fatih Terim'in dönmesi ile birlikte Galatasaray için futbolcu araştırma ekibine dahil olan Johan Elmander'in, transfer turuna çıktığı iddia edildi.
Meksika basınında yer alan haberlere göre İsveçli eski yıldız, Galatasaray için Sırbistan-Şili maçını takip etti. Elmander'in bu müsabakada Mora ve Diaz'ı izlediği ileri sürüldü.
Paulo Diaz, Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyiyor. 23 yaşındaki genç oyuncu, stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Bu sezon 30 maçta 3 gol ve 3 asistle öne çıkan Diaz, Şili Milli Takımı'nda da 8 kez forma giydi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Diaz'ın piyasa değeri 4 milyon Euro civarında...
DEFANSA KURT SAVUNMACI
Aslan'ın bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Kurt Zouma ile ilgilendiği ortaya çıktı. İngiliz basını, Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki stoperle temasa geçtiğini yazdı.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Chelsea'ye dönen Zouma'nın düzenli oynayayacağı bir kulübe gitmek istediği, Devler Ligi faktörü nedeniyle de transfere sıcak bakabileceği öne sürüldü.
1.90 boyundaki Fransız stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Kurt Zouma, geçen sezon Stoke City formasıyla Premier Lig'de 34 maça çıkarken, 1 gol attı. Zouma'nın Chelsea'yle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Avrupa'ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için Ada'ya geçmesi bekleniyor. (HTSpor / 9 Haziran)
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