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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

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    Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle Alanyaspor'u Süper Lig'de tutan Emre Akbaba Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu Selçuk İnan'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında Başakşehir de istiyor. Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı. Yaz tatilini İtalya'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak. (Sabah / 14 Haziran)
    Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Galatasaray, Abel Hernandez'e ilk resmi teklifini yaptı

    Galatasaray, Championship ekiplerinden Hull City'den ayrılan golcü oyuncu Abel Hernandez için ilk resmi girişimini gerçekleştirdi.

    Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgilendiği Abel Hernandez'e Galatasaray ilk resmi teklifini sundu.

    İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi Abel Hernandez'in düşük bulduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar görüşmesi ve Galatasaray'ın golcü oyuncuya yeni bir teklif yapması bekleniyor.

    Bonservisi elinde olması nedeniyle Galatasaray'ın ısrarcı davrandığı Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.

    Abel Hernandez'in yanı sıra Galatasaray'ın golcü adayları arasında Jeol Campbell ismi de ön planda tutuluyor. (Akşam / 12 Haziran)
    Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Nuri Şahin an meselesi
    Transferde çok yoğun mesai harcayan Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı. Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.

    GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
    Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. (Takvim - 11 Haziran)
    Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Andre Silva'yı takıma katmaya çalışan sarı-kırmızılılarda, ücretinde artış talep eden Gomis'e de 10 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi....

    GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİRLİ YILDIZA KANCA
    Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine İmparator transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi. Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi

    Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den kanca! (18 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    SAMURAY'IN TERCİHİ ASLAN
    G.Saray'ın bonservisini almak için ısrarcı olduğu Nagatomo, İnter'e, "Türkiye'de kalmak istiyorum" diyerek yardımcı oldu.
    Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın transferi için İtalya'da olduğu Yuto Nagatomo, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü sırada 31 yaşındaki Japon sol bek toplantıya menajeri Robert Takada ile dahil oldu. Nagatomo'nun görüşmeye cep telefonu üzerinden görüntülü aramayla katıldığı öğrenilirken, "G.Saray'da oynamak istiyorum. Lütfen bonservisimde yardımcı olun" ifadelerini kullandığı belirtildi. İnter'in 5 milyon euro istediği Japon oyuncu için G.Saray 2 milyon euro öneriyor. (Fotomaç / 9 Haziran)

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