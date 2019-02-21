THY'den Galatasaray taraftarına büyük sürpriz

Benfica maçını izlemek üzere bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaraylı taraftarlar, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Lizbon seferini yapacak tarifeli uçuşunun iptal olması üzerine büyük şok yaşadı. THY, taraftarların maçı izleyebilmeleri için Galatasaray Futbol Takımı kafilesini almak üzere boş olarak Lizbon'a göndereceği uçağına yolcu kabul edeceğini açıklayarak uçağın kalkış saatini erkene çekti. Taraftarlar, 15.45'te kalkan uçakla Lizbon'a hareket etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:40 Güncelleme: 21.02.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





