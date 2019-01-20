Tetteh Galatasaray için yola çıktı! - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Tetteh Galatasaray için yola çıktı!

Golcü transferi için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir süredir peşinde olduğu isimle nihayet anlaşmaya vardı!
20 Ocak 2019 Pazar, 01:48:29 Güncelleme: 07:53:58
Tetteh Galatasaray için yola çıktı!

Galatasaray'da yapılması beklenen santrfor transferi için sıcak gelişmeler yaşandı. Gana basını G.Saray'ın Tetteh ve Sparta Prag ile anlaştığını yazdı...

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Tetteh Galatasaray için yola çıktı!

Galatasaray'da santrfor transferi için geri sayım başlarken müjdeli haber Benjamin Tetteh'in ülkesi olan Gana'dan geldi.

Tetteh Galatasaray için yola çıktı!

Gana basını, Sparta Prag'ın G.Saray'ın 7,5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı yazdı.

Tetteh Galatasaray için yola çıktı!

MENAJERİ DE 'TAMAM' DEDİ

Benjamin Tetteh'in menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve 3+1 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı haberin ayrıntıları arasında yer aldı.
19 maçta 9 gole imza attı

Tetteh Galatasaray için yola çıktı!

Henüz 21 yaşında ve 1.93 boyunda olan Tetteh, Gana futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri ahtta birincisi olarak gösteriliyor.

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