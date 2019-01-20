Tetteh Galatasaray için yola çıktı! - Fotomaç
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Tetteh Galatasaray için yola çıktı!
Golcü transferi için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir süredir peşinde olduğu isimle nihayet anlaşmaya vardı!
20 Ocak 2019 Pazar, 01:48:29
Güncelleme: 07:53:58
Galatasaray'da yapılması beklenen santrfor transferi için sıcak gelişmeler yaşandı. Gana basını G.Saray'ın Tetteh ve Sparta Prag ile anlaştığını yazdı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da santrfor transferi için geri sayım başlarken müjdeli haber Benjamin Tetteh'in ülkesi olan Gana'dan geldi.
Gana basını, Sparta Prag'ın G.Saray'ın 7,5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı yazdı.
MENAJERİ DE 'TAMAM' DEDİ
Benjamin Tetteh'in menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve 3+1 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı haberin ayrıntıları arasında yer aldı.
19 maçta 9 gole imza attı
Henüz 21 yaşında ve 1.93 boyunda olan Tetteh, Gana futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri ahtta birincisi olarak gösteriliyor.