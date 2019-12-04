Terim'in yeni prensi için flaş yorum! "Emin Bayram 100 milyon euro"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, kadroda büyük bir revizyona giderken, alt yapıdan Emin Bayram'a da ilk 11'de şans verdi. Bayram'ın soğukkanlı bir futbol sergilemesi üzerine sosyal medyada taraftarlar genç futbolcuyu övgüye boğdu. İşte sosyal medyada Emin Bayram yorumları...

4 Aralık 2019 Çarşamba 21:51 Güncelleme: 04.12.2019 21:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





