Terim'in yeni prensi için flaş yorum! 'Emin Bayram 100 milyon euro' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Terim'in yeni prensi için flaş yorum! "Emin Bayram 100 milyon euro"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, kadroda büyük bir revizyona giderken, alt yapıdan Emin Bayram'a da ilk 11'de şans verdi. Bayram'ın soğukkanlı bir futbol sergilemesi üzerine sosyal medyada taraftarlar genç futbolcuyu övgüye boğdu. İşte sosyal medyada Emin Bayram yorumları...
4 Aralık 2019 Çarşamba 21:51 Güncelleme: 04.12.2019 21:51
Terim'in yeni prensi için flaş yorum! Emin Bayram 100 milyon euro

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti.

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Terim'in yeni prensi için flaş yorum! Emin Bayram 100 milyon euro

Günün son karşılaşmasında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Terim'in yeni prensi için flaş yorum! Emin Bayram 100 milyon euro

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, maç kadrosunda büyük bir revizyona gitti.

Terim'in yeni prensi için flaş yorum! Emin Bayram 100 milyon euro

Terim, yedek kalan futbolculara forma verirken, altyapıda top koşturan Emin Bayram'a da ilk 11'de şans tanıdı.

Terim'in yeni prensi için flaş yorum! Emin Bayram 100 milyon euro

16 yaşındaki Bayram'ın soğukkanlı bir futbol sergilemesi üzerine taraftarlar genç futbolcuyu övgülere boğdu.

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