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Terim'in yeni prensi için flaş yorum! "Emin Bayram 100 milyon euro"
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, kadroda büyük bir revizyona giderken, alt yapıdan Emin Bayram'a da ilk 11'de şans verdi. Bayram'ın soğukkanlı bir futbol sergilemesi üzerine sosyal medyada taraftarlar genç futbolcuyu övgüye boğdu. İşte sosyal medyada Emin Bayram yorumları...
4 Aralık 2019 Çarşamba 21:51
Güncelleme: 04.12.2019 21:51
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti.
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Günün son karşılaşmasında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, maç kadrosunda büyük bir revizyona gitti.
Terim, yedek kalan futbolculara forma verirken, altyapıda top koşturan Emin Bayram'a da ilk 11'de şans tanıdı.
16 yaşındaki Bayram'ın soğukkanlı bir futbol sergilemesi üzerine taraftarlar genç futbolcuyu övgülere boğdu.