Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanından, Nagatomo'nun 90. dakikada attığı golle 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'ın hedefindeki o yıldızlar ve Terim'in listesi...
3 Aralık 2019 Salı 10:57
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Son iki sezonun şampiyonu olan ve ocak ayında Fatih Terim'in dediği gibi 'Radikal hamleler' yapmaya hazırlanan Galatasaray, FFP'ye uygun transferler yapmak istiyor...
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FFP nedeniyle ucuza mal olacak ve yüksek performans verecek oyuncular isteyen sarı kırmızılılar, bu tanıma uyacak oyuncuların peşinde.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transferde büyük bir değişim yaşanacağının sinyallerini vermişti.
Geçtiğimiz sezon ocak ayında yaptığı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Aslan, yine benzer hamlelere hazırlanıyor.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray'da, liste de ortaya çıktı.