Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanından, Nagatomo'nun 90. dakikada attığı golle 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'ın hedefindeki o yıldızlar ve Terim'in listesi...

3 Aralık 2019 Salı 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





