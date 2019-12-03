Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanından, Nagatomo'nun 90. dakikada attığı golle 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'ın hedefindeki o yıldızlar ve Terim'in listesi...
3 Aralık 2019 Salı 10:57
Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

Son iki sezonun şampiyonu olan ve ocak ayında Fatih Terim'in dediği gibi 'Radikal hamleler' yapmaya hazırlanan Galatasaray, FFP'ye uygun transferler yapmak istiyor...

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Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

FFP nedeniyle ucuza mal olacak ve yüksek performans verecek oyuncular isteyen sarı kırmızılılar, bu tanıma uyacak oyuncuların peşinde.

Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transferde büyük bir değişim yaşanacağının sinyallerini vermişti.

Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

Geçtiğimiz sezon ocak ayında yaptığı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Aslan, yine benzer hamlelere hazırlanıyor.

Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte hedefteki yıldızlar

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray'da, liste de ortaya çıktı.

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