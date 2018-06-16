Terim'e büyük iş düşecek! Listesini belirledi

Hali hazırda yabancı ve gurbetçi 13 oyuncusu olan sarı-kırmızılı ekipte 3 de Türk oyuncu bulunuyor ve bu da yerli transferini önemli hale getiriyor. Sınırlama kuşkusuz en çok Fatih Terim'i sıkıntıya sokacak.



