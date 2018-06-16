Terim'e büyük iş düşecek! Listesini belirledi
Nokta atışı oyuncular almak zorunda olan Terim'in Sadık Çiftpınar (Malatya), Efecan Karaca (Alanya), Semih Kaya (Sparta Prag), Ahmet Kesim (Osmanlı), Berk Ünsal (Gümüşhane), Emre Can (Göztepe) gibi isimlerin üzerinde durduğu belirtiliyor. Ayrıca alt yapıdaki oyuncuların gelişimi de yakından izleniyor
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