Terimden Göztepe maçına yeni kadro!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına yeni kadroyla çıkıyor
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:26:19
Güncelleme: 12:28:58
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Terim'den Göztepe maçına yeni kadro!
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Galatasaray pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada formsuz iki yıldız yine kulübede olacak.
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Terim'den Göztepe maçına yeni kadro!
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Ankaragücü maçında önemli bir kararla performanslarını beğenmediği yıldızlarını net bir mesajla yedek bırakan Terim'in bu hafta da hem Gomis, hem de Feghouli'ye ilk 11'de şans vermeyi düşünmediği belirtildi..
Terim'den Göztepe maçına yeni kadro!
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Hem hazırlık kampında hem de Süper Kupa karşılaşmasında takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde olan ve performans olarak kötü bir dönem geçiren ikiliyi, tecrübeli teknik adamın yine kulübeye çekmeyi planladığı öğrenildi..
Terim'den Göztepe maçına yeni kadro!
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Türk Telekom Stadyumu'nda bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan Galatasaray'da, Ankaragücü maçında olduğu gibi Eren Derdiyok ve Onyekuru ikilisi sahada olacak..
Terim'den Göztepe maçına yeni kadro!
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Başkent deplasmanında eksikleri olsa da Eren Derdiyok ile Onyekuru istekli, mücadeleci oyunları ile göze girmeyi başardı. .