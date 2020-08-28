Terim'den 4 maddelik rapor! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor 11'i

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık mücadelesinde, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin sahada olması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcı ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...
28 Ağustos 2020 Cuma 12:57
Güncelleme: 28.08.2020 12:57
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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray transfer çalışmalarında da oldukça hareketli.
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Şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.
Antrenmanlarda da takımın hırslı yapısı göze çarparken, özellikle yeni transferler oldukça istekli.
Hürriyet'in haberine göre, 2020-21 sezonu için geri sayıma geçilirken Galatasaray'da Fatih Terim'i, takımın performansı, hırsı mutlu ediyor. İşte Terim'i sevindiren 4 gelişme:
1- Arda performansını yukarıya taşıyor.11'i garantileyen Arda'nın Falcao ile uyumu da sevindirdi.