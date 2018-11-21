Terim yeni sürpriz hazırlığında! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Terim yeni sürpriz hazırlığında!

    Kayserispor maçını 3-5-2 ile atlatan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlar ve cezalıları göz önünde bulundurarak yarınki karşılaşma için dört farklı sistem üzerinde duruyor.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 22:19:57 Güncelleme: 09:51:08
    Terim yeni sürpriz hazırlığında!

    Galatasaray'ın saha içinde yaşadığı sorunlar Fatih Terim'in fazla mesai yapmasına neden oldu.

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    Terim yeni sürpriz hazırlığında!

    Ceza alan Rodrigues, Donk ve Ndiaye'yi kaybeden deneyimli hoca üstüne bir de patlak veren sakatlıklar yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor.

    Terim yeni sürpriz hazırlığında!

    Kayseri deplasmanını 3-5-2 ile atlatan Fatih Terim, bu kez de o maçta 11'de oynayan Sinan ve Belhanda'yı kaybetti. Takımı yeniden kurgulamak için kolları sıvayan Fatih Terim, Fernando ve Eren Derdiyok'un oynayabilecek duruma gelmesi ile biraz olsun nefes aldı.

    Terim yeni sürpriz hazırlığında!

    Atiker Konya'ya da sürprizler hazırlayan Fatih Terim 4 farklı diziliş üzerinde duruyor.

    Terim yeni sürpriz hazırlığında!

    İŞTE TERİM'IN ÜZERINDE DURDUĞU O 4 FARKLI SISTEM:

    1- Kayseri maçındaki 3-5-2'ye devam edecek. Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'ı kaydıracak. Fernando'yu da Selçuk'un, Kayseri karşısında oynadığı gibi kullanacak. Onyekuru'nun yanına Eren'i atacak.

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