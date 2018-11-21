Kayserispor maçını 3-5-2 ile atlatan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlar ve cezalıları göz önünde bulundurarak yarınki karşılaşma için dört farklı sistem üzerinde duruyor.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 22:19:57
Güncelleme: 09:51:08
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Galatasaray'ın saha içinde yaşadığı sorunlar Fatih Terim'in fazla mesai yapmasına neden oldu.
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Ceza alan Rodrigues, Donk ve Ndiaye'yi kaybeden deneyimli hoca üstüne bir de patlak veren sakatlıklar yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor.
Kayseri deplasmanını 3-5-2 ile atlatan Fatih Terim, bu kez de o maçta 11'de oynayan Sinan ve Belhanda'yı kaybetti. Takımı yeniden kurgulamak için kolları sıvayan Fatih Terim, Fernando ve Eren Derdiyok'un oynayabilecek duruma gelmesi ile biraz olsun nefes aldı.
Atiker Konya'ya da sürprizler hazırlayan Fatih Terim 4 farklı diziliş üzerinde duruyor.
İŞTE TERİM'IN ÜZERINDE DURDUĞU O 4 FARKLI SISTEM:
1- Kayseri maçındaki 3-5-2'ye devam edecek. Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'ı kaydıracak. Fernando'yu da Selçuk'un, Kayseri karşısında oynadığı gibi kullanacak. Onyekuru'nun yanına Eren'i atacak.